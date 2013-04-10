Avrupa hisseleri Çin ithalatından destek buldu

Avrupa hisse senetleri, Çin'de ithalatın Mart ayından tahmin edilenden daha hızlı artmasının ardından değer kazandı. ABD endeks vadeli kontratları fazla değişmezken, Asya hisse senetleri yükseldi.

Güneş enerjisi şirketleri, Wacker Chemie AG ve SMA Solar Technology AG'deki en az yüzde 7.4'lük yükselişin desteği ile değer kazandı. Fransa'nın en büyük telefon şirketi France Telecom SA, Goldman Sachs Group Inc.'nin hisseyi "sat" listesine eklemesinin ardından yüzde 2.2 düştü.

Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 0.4 yükselerek, Londra saati ile 08:10'da 289.11 puana çıktı. Avrupa hisse senetlerinin gösterge endeksi dün, madencilik şirketlerinin hisselerinin ralli yapması ve Alcoa Inc.'nin ABD'de birinci çeyrek bilanço dönemini beklenenden yüksek karla açmasının ardından sıçrama yaptı. Endeks bu yıl, ABD'de kanun yapıcıların bütçe konusunda uzlaşmaya varması ve dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin toparlanmasına ilişkin iyimserlikle birlikte yüzde 3.4 yükseldi. Standard & Poor’s 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları yüzde 0.1 yükselirken, MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0.9'luk bir çıkış gerçekleştirdi.

Sydney'de CMC Markets dealerı Tim Waterer, "Eğer küresel hisse senedi endeksleri yıl ilerledikçe daha da yükselecekse, sağlıklı bir Çin talebi artışı bu yükselişlerin önemli bir nedeni olacak," dedi ve "Bugünkü Çin verileri, alıcıların mevcut yüksek fiyatlardan piyasaya girmelerini caydıracakbir kırmızı bayrak içermiyor," değerlendirmesinde bulundu.

Stoxx Europe 600 endeksi'nde el değiştiren hisse adedi, Bloomberg'in derlediği verilere göre, bu rapor yazıldığı sırada, son 30 günün ortalamasının yüzde 19 üzerindeydi.

Bloomberg