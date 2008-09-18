Avrupa 'Hıristiyan kulübü'ymüş

Avrupa Birliği'nin internetteki yayın organı EUObserver sitesinde yayımlanan Bertelsmann Vakfı'nın yaptığı araştırmaya göre Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Avusturya, Polonya ve İsviçrelilerin yüzde 74 kendilerini "dindar" olarak tanımlıyor.



Alman "Din İzleme" adlı sivil toplum örgütünün grafiğine göre İtalya'da bu oran yüzde 89, Polonya'da yüzde 87 olarak belirlendi. Fransa'daysa yüzde 54 olarak çıktı. Avrupalıların yarısından fazlası ibadetlerini yaptıklarını söyledi.



Araştırmada, "Avrupa'da Hıristiyan inancı hala kuvvetli" denildi. Sivil toplum örgütünden Philipp Hildmann, Polonya'nın günlük Gazeta Wyborcza gazetesine yaptığı açıklamada, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 'AB, Hıristiyan Kulübü değildir' diyor. Ancak gerçekler farklı şeyler söylüyor. Avrupa hala Hıristiyan değerlere dayanıyor" dedi.



Avrupalıların kendilerini "dindar" olarak tanımlamasına rağmen inançların siyasi yaşamda etkisinin az olduğu da ortaya çıktı. Araştırmaya katılanların yüzde 27'si, inançlarının siyasi seçimlerine etkisinin az olduğunu söyledi.

