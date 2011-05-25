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Dünya

AVRUPA HAVA SAHASI NORMALE DÖNÜYOR BRÜKSEL

25 Mayıs 2011 15:34

-AVRUPA HAVA SAHASI NORMALE DÖNÜYOR BRÜKSEL-STOCKHOLM (A.A) - 25.05.2011 - Avrupa hava trafiği kurumu Eurocontrol, İzlanda'da hafta sonunda faaliyete geçen yanardağdan yayılan kül bulutunun hızla dağıldığını, hava sahasının yarın normale dönebileceğini bildirdi.  Kurumun yetkilisi Brian Flynn, bugün Almanya üzerindeki kül bulutu nedeniyle yaklaşık 700 uçuşun iptal edilmesinin beklendiğini, ancak Grimsvötn Yanardağı'nın faaliyetinin azalması nedeniyle kül bulutlarının dağıldığının görüldüğünü ve Avrupa üzerindeki hava sahasının yarın normale dönebileceğini kaydetti.  Bu arada, Almanya'yı ziyaret eden İsveç Prensesi Victoria ile eşi Daniel'in, havaalanlarının kapatılması sonucu Münih'te havalimanında kalanlar arasında oldukları bildirildi. İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeldt'in de bu akşam yapacağı Almanya ziyaretinin, uçuşların iptal edilmesi nedeniyle  tehlikede olduğu belirtildi. Başbakan Reinfeldt'in, Berlin'de ekonomi konferansına katılması bekleniyor.

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