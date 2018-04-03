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Dünya

Avrupa hava sahası kilitlendi; yaklaşık 15 bin uçuş ertelenebilir

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) sistemlerinde arıza yaşanıyor

03 Nisan 2018 23:13

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle Avrupa genelinde uçuşlarda gecikme ve iptaller yaşanıyor. Bugün yaklaşık 15 bin uçuşun ertelenebileceği uyarı yapılırken arızadan İstanbul çıkışı uçuşlar da etkilendi.  Özellikle Atatürk Havalimanı'ndan Avrupa'ya yapılacak uçuşlarda gecikmeler yaşanıyor.

Eurocontrol'ün uçuşları düzenleyen sistemlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle teknik bir arıza meydana geldi.

Söz konusu arıza nedeniyle Avrupa'dan yapılacak uçuşların durdurulduğu, Avrupa'ya yapılacak uçuşlarda ise iptallerin ve gecikmelerin yaşandığı kaydedildi. 

Mevcut arızadan İstanbul çıkışı uçuşlar da etkilenirken, özellikle Atatürk Havalimanı'ndan Avrupa'ya yapılacak uçuşlarda gecikmelerin yaşandığı belirtiliyor. Arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Brüksel merkezli Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada, teknik sorunun bugün akşam saatlerine kadar çözülmesi için yoğun çalışmalar yürütüldüğü belirtilerek, "Bugün Avrupa genelinde 29 bin 500 uçuşun gerçekleşmesi planlanıyordu ancak sistemdeki sorun nedeniyle bu uçuşların yarısının ertelenebileceğini öngörüyoruz." ifadesine yer verildi. 

 

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