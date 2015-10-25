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Dünya

Avrupa, hava güvenliği için katı kurallar getirmeye hazırlanıyor

Hollanda'nın girişimiyle hazırlanan ve bağlayıcılığı bulunan yeni kurallar 2016 Mart ayından itibaren hayata geçirilecek

25 Ekim 2015 22:04

Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA), güvenli uçuş rotaları konusunda daha katı kurallar getirmeye hazırlanıyor. hazırlanıyor. Hollanda'nın girişimiyle hazırlanan ve bağlayıcılığı bulunan yeni kurallar 2016 Mart ayından itibaren hayata geçirilecek.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, geçen yıl Temmuz ayında Ukrayna'nın doğusunda Malezya Hava Yolları'na ait MH17 uçağı, Rus yapımı BUG füzesi ile vurularak düşürülmüştü. 195'i Hollanda vatandaşı 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Hollandalı yetkililere göre savaş bölgelerinde hala yeni havacılık felaketlerinin meydan gelme olasılığı çok yüksek.

Bu nedenle Hollanda'nın gitişimi üzerine Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı, bir dizi yeni kuralı hayatı geçirmeye hazırlanıyor.

Mart 2016'da uygulanmaya başlayacak yeni kurallar kapsamında, sorunlu bölgeler üzerindeki uçuşlar için bilgilendirme yapılacak.

Bu bilgiler, Avrupa dışındaki ülkelerle de paylaşılacak. Ülkeler arasında iletişim ağı genişletilerek uçuşla ilgili risklerin azaltılması sağlanacak.

 

'Önlemler inandırıcı değil'

 

Ocak ayında AB dönem başkanlığını devralacak olan Hollanda, konuyu sürekli gündemde tutarak, yeni faciaların önlenmesi için çaba harcayacak.

Telegraaf gazetesine bilgi veren havacılık kaynakları, MH17 felaketi sonrası alınan önlemlerin inandırıcı olmadığını savunuyor.

Kaynaklara göre, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu'nun (ICAO) girişimiyle güvensiz rotalarla ilgili bilgilerin herkese açık internet sitelerinde paylaşılması uygulanabilir bir yöntem değil.

Bu tür önlemlerin çok fazla dikkate alınmayacağını belirten kaynaklar, bağlayıcılığı bulununan yeni kuralların önemine dikkat çekiyor.

 

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