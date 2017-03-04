Avrupa Hakimler Birliği'nden Türkiye'deki meslektaşlarına yardım

Avrupa Hakimler Birliği, Türkiye'de tutuklu bulunan veya görevden alınan hakim ve savcılara yardım etmek için bir fon kurdu. Alman Hakimler Birliği Başkanı Sven Rebehn, 50 bin euro ile kurulan fona Avrupa'nın bütün ülkelerinden yardım yapıldığını söyledi. Rebehn, Neue Osnabrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada, Alman Hakimler Birliği fona ilk etapta 10 bin euro aktarıldığını belirterek, bunun yanı sıra İsviçre, Fransa, Portekiz, İrlanda ve İngiltere'den yardım gönderildiğini belirtti. Rehbehn, Avrupa Hakimler Birliği'nin bu fonla Türkiye'de mağdur olan meslektaşlarıyla dayanışma içinde olduklarını ortaya koymayı hedeflediğini ifade etti.

Alman Hakimler Birliği Başkanı Rebehn, fondan yardım almak için 200'den fazla başvuru yapıldığını belirterek, her başvurunun incelenerek karar verildiğine işaret etti. Rebehn, Başvuruların özellikle "babaları hapiste olduğu ve devlet ailenin mal varlığına el koyduğu için hayati zorluklarla karşılaşan çocuklu ailelerden gelen” yardım talebi olduğuna dikkat çekti. Suçlanan kişilerin, ailelerinin ve avukatlarının çoğunlukla aylar boyunca suçlamayı tam olarak öğrenemediğini belirten Rebehn, "ben adil ve hukuk devleti çerçevesindeki yargılama ile bağdaşmıyor” şeklinde konuştu. Rebehn, fondan yapılan yardımın ailelerin üç veya dört aylık geçim masraflarını karşıladığını kaydetti.

Alman Hakimler Birliği Başkanı Rebehn, Türkiye'deki duruma ilişkin olarak da, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de hukuk devletini nasıl hızla tasfiye ettiğini büyük bir endişeyle gözlemliyoruz” ifadesini kullandı. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana çok sayıda hakim ve savcı, Fetullah Gülen yapılanması ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandı veya görevden alındı. Rebehn, Avrupa Birliği Komisyonu'na da şu çağrıda bulundu: "Avrupa Birliği tam üyeliğine aday olan Türkiye'de hukuk devleti ve bağımsız yargıyı tasfiye edilmek üzere. Fakat Brüksel'den çekimser açıklamalar geliyor, Avrupa Birliği Komisyonu Ankara'nın üzerindeki siyasi baskıyı artırmalı.”

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KNA/dpa, JD/BK