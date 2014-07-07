Avrupa ile Güney Amerika karşılaşıyor; Dünya Kupası'nda finali kim görür?

Hürriyet gazetesi spor yazarları Dünya Kupası’ndaki Brezilya-Almanya ve Arjantin-Hollanda eşleşmelerini değerlendirdi. Genel görüş Arjantin’in finale bir adım daha yakın olduğu, Almanya’nın Brezilya’nın eksiklerinden faydalanarak finale çıkabileceği yönünde.

Hürriyet’ten Mehmet Arslan, Koray Durkal, İlker Yasin, Serkan Asker, Hakan Ünsal, Kanat Atkaya, Bünyamin Gezer, İlhan Söyler, Kenan Başaran Dünya Kupası’ndaki yarı final eşleşmelerini değerlendirdi. Hürriyet’te yayımlanan yorumlar şöyle:

Brezilya Maracana'da Almanya'yı izler

Sakatlığıyla Brezilya’yı mateme boğan Neymar ve cezalı Silva’dan yoksun Sambacılar karşısında Almanya’nın final biletine ulaşamaması sürpriz olarak görülüyor. Arjantin-Hollanda eşleşmesinde ise ortak kanı Messi faktörüyle yüzde 51 Tangocular.

Mehmet Arslan: Almanya-Arjantin finali olur çünkü...

1-Brezilya, Kolombiya maçının ilk yarısı hariç, yarı finale yükselecek futbol oynamadı. Scolari, bu kısır futbolu aşacak taktik hamle geliştiremedi. Ve Brezilya sadece Neymar’ın önderliğinde buraya gelebildi. Futbolu 10 üzerinden 5’i almakta bile zorluk yaşadı.

2-Buna karşılık Almanya (Cezayir maçı hariç) turnuvanın en istikrarlı görüntüsünü çizdi. Mesut Özil’in kaybolup gitmesine rağmen saha içinde alternatif üretebildiler ve Müller’i parlattılar. Taktisyen olarak Löw her ne kadar eleştirilse de futbolu 10 üzerinden 7 aldı.

Maradona gibi...

3-Messi’nin golleri ile Arjantin buraya geldi. Son Belçika maçında Messi, Messi gibi oynamaktan daha çok orta alana yakın oynayarak Maradona ve Ortega rolüne soyundu. Ve ortaya daha doğru ve yaratıcı bir takım çıktı. Bu farklılık Hollanda maçında da sahaya yansıyacak. Notu: 6.5...

4-Meksika maçında Robben olmasa rakip sahaya gidemeyen bir Hollanda vardı. Tüm hücum aksiyonu Robben’in ayağına bakıyor. Ama öte yandan da Luis Van Gaal gibi bir zeka var takımın başında. Kostarika maçındaki kaleci hamlesini küçümsemek istemem. Notu: 6...

Sonuç: Futbol bu elbette yanılabilirim. Ama tüm yarı finalistleri izledim. Almanya-Arjantin finalini ve Almanya’nın şampiyonluğunu daha yakın ihtimal olarak görüyorum. Ama futbol ilahları ne der bilemem.

Koray Durkal: Messi’si olan kazanır

Brezilya, Neymar’ın muhteşem performansı ve Oscar’ın yardımcı rolüyle yarı finale kadar geldi. Neymar’ın turnuvaya veda etmesi ve Thiago Silva’nın da cezası sebebiyle Almanya maçında oldukça zayıf bir Brezilya sahada olacak.

Hollanda Robben’e güveniyor

Almanya’da, Müller ve Kroos’un performansları umut veriyor. Almanya finalin en büyük adayı olacaktır. Hollanda hücum hattında tamamen Robben’in performansına güveniyor. Arjantin ise Messi’nin dehası ile muhteşem bir Dünya Kupası performansı sergiliyor. Maradona efsanesini yıkmak için motive bir Messi ile Arjantin finalin en büyük adayı olacaktır.

İlker Yasin: Hollanda işi bitirir

Hollanda’nın kesinlikle Arjantin’i eleyip final oynayacağını düşünüyorum. Diğer tarafta ise Neymar ve Thiago Silva’nın olmayışı Almanya’nın avantajı olacaktır. Burada da fikrim yüzde 51 Almanya, yüzde 49 Brezilya...

Serhan Asker: Kupa Güney Amerika’nın

Yarı finale Brezilya, Arjantin, Hollanda ve Almanya kaldı.. Şili ve Kosta Rika’nın da buralara gelmesini isterdim.. Hele de bizi gördükleri her yerde “Grande Atatürk” diyen ve Türk bayrağıyla poz veren Şilileri. Ve de yeryüzünde herkesin istediği Arjantin-Brezilya finaline çok yakınız sanki...

Hakan Ünsal: Ağır basan Avrupa finali

Neymar ve Silva’nın yokluğunda Brezilya’nın takım dizilişinde değişiklikler olacağını düşünüyorum. Bu nedenle Almanya finalin en güçlü adaylarından biri olacak.

Diğer tarafta ise Hollanda’nın rakibi Arjantin’i eleyip Almanya’nın rakibi olacağı kanısındayım. Herkesin beklediği Brezilya-Arjantin finali ise seyir zevki açısından mükemmel bir sonuç olacaktır.

Özetle iki mükemmel maç bizleri bekliyor. Artık son kozlar oynanacak ve hata lüksü dört takımın da yok.

Kanat Atkaya: Performans ve teknik adam farkı

Manzara çok öngörülebilir değil fakat olağan şüpheliler yarı finale yükseldi. Dünya Kupası’nda 4 yumurta çarpışacak ve ikisi final için mutlu sona ulaşacak. Performans bazında Almanya, teknik direktör farkıyla Hollanda öne çıkan takımlar oldu. Fakat ev sahibi olması sebebiyle Brezilya ve Messi faktörüyle Arjantin arasında oynanacak bir final efsane olacaktır.

Bünyamin Gezer: Panzer finali kesin görür

1990’dan bugüne kadar baktığımızda hakem atamaları hep eşit dengede oldu. Bu finali ise bir UEFA hakeminin yönetmeyeceğini düşünüyorum. Cüneyt Çakır ya yarı finalde olur ya da 3-4.’lük maçında görev alır.

Finale ise Almanya’nın yüzde 100 çıkacağını düşünüyorum. Rakibi de Hollanda olacaktır. Brezilya ve Arjantin rakiplerine direnecek kapasitede değiller.

İlhan Söyler: Neymar tüm hesabı bozdu

Almanya disiplinden taviz vermiyor ve takım halinde oynuyor. Brezilya’da ise Neymar’ın sakatlığı işleri karıştıracak. Diğer tarafta Hollanda, Arjantin’e göre daha şanslı. Dünya Kupası’nda Avrupa finali olur ve Almanya-Hollanda kapışır. Orada da şanslar yarı yarıya eşit olur.

Kenan Başaran: Beklenen final 74’ün rövanşı

Brezilya-Almanya eşleşmesinde daha entegre olan Almanya favori. Arjantin’in tüm sermayesi Messi ama Di Maria’nın rolüne birisinin de talip olması şart. Hollanda’nın hücum timi daha etkili. Messi’ye de pranga vurursa finali görür. Beklenen 74’ün rövanşı: Hollanda-Almanya.