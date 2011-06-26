-AVRUPA GRAND PRİX'Sİ VETTEL'İN VALENCIA (A.A) - 26.06.2011 - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun sekizinci yarışı olan Avrupa Grand Prix'sini, Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı. Vettel, İspanya'daki 5 bin 419 metre uzunluğundaki Valencia Sokak Pisti'nde 57 tur üzerinden koşulan yarışı birinci sırada tamamladı ve bu sezonki altıncı galibiyetini elde etti. Yarışta ikinciliği, Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso kazanırken, Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber ise üçüncü sırada yer aldı.