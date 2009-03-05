Avrupa gösterge faiz oranını yüzde 1,5'e indirdi

Avrupa Merkez Bankası (AMB) gösterge faiz oranını yüzde 1,5'e indirdi.



AMB Para Politikası Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yüzde 2 olan gösterge faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1,5'e çekti. Böylece AMB 10 yıllık tarihinde, gösterge faiz oranını en düşük seviyesine indirmiş oldu.



AMB, geçen yıl ekim ayından bu yana gösterge faiz oranını 275 baz puan indirdi.



AB Ekonomisi 2009’da yüzde 3.2 küçülecek



Küçülme rakamı revize edildi. Avrupa Birliği (AB) ekonomisinin bu yıl, öngörülenden daha keskin şekilde daralacağı belirtildi.



Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean Claude Trichet, gösterge faiz oranının yüzde 1,5'e çekilmesinden sonra yaptığı açıklamada, Euro bölgesi ekonomisinin bu yıl, yüzde 0 - 1 aralığı yerine, yüzde 2,2 ile 3,2 oranında küçüleceğini kaydetti.



Faizlerdeki düşüşün sürebileceğini ima eden Trichet, gelecek yıl ise ekonominin, yüzde 0,7 oranında daralma ile yüzde 0,7 oranında büyüme aralığında bir seyir izleyeceğini vurguladı.



Jean Claude Trichet, enflasyonun ise bu yıl ve gelecek yıl yüzde 2'nin altında seyredeceğini kaydetti

