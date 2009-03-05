T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Avrupa gösterge faiz oranını yüzde 1,5'e indirdi

Avrupa Merkez Bankası (AMB) gösterge faiz oranını yüzde 1,5'e indirdi.

05 Mart 2009 02:00

Avrupa Merkez Bankası (AMB) gösterge faiz oranını yüzde 1,5'e indirdi.

AMB Para Politikası Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yüzde 2 olan gösterge faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1,5'e çekti. Böylece AMB 10 yıllık tarihinde, gösterge faiz oranını en düşük seviyesine indirmiş oldu.

AMB, geçen yıl ekim ayından bu yana gösterge faiz oranını 275 baz puan indirdi.

AB Ekonomisi 2009’da yüzde 3.2 küçülecek

Küçülme rakamı revize edildi. Avrupa Birliği (AB) ekonomisinin bu yıl, öngörülenden daha keskin şekilde daralacağı belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean Claude Trichet, gösterge faiz oranının yüzde 1,5'e çekilmesinden sonra yaptığı açıklamada, Euro bölgesi ekonomisinin bu yıl, yüzde 0 - 1 aralığı yerine, yüzde 2,2 ile 3,2 oranında küçüleceğini kaydetti.

Faizlerdeki düşüşün sürebileceğini ima eden Trichet, gelecek yıl ise ekonominin, yüzde 0,7 oranında daralma ile yüzde 0,7 oranında büyüme aralığında bir seyir izleyeceğini vurguladı.

Jean Claude Trichet, enflasyonun ise bu yıl ve gelecek yıl yüzde 2'nin altında seyredeceğini kaydetti

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24