Avrupa Gazeteciler Federasyonu: Gazetecilere baskı ve tutuklamalar demokrasiyle bağdaşmaz

Dünyanın en büyük ve köklü gazetecilik platformlarından biri olan Avrupa Gazeteciler Federasyonu’nun (EFJ) İngiltere temsilcisi Barry White, Gülen cemaati yayınlarını da kapsayan 14 Aralık operasyonunda gözaltına alınan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’ya destek vermek amacıyla Zaman’ı ziyaret etti.

"Gazetecilere baskı ve tutuklamaların, demokratik olduğunu ileri süren bir ülke için kabul edilebilir olmadığını" söyleyen White, “(Bu tavır) Halkın bilgi alma hakkını engelleyerek, demokrasileri hakkında karar alabilmelerinin önüne geçiyor.” dedi. White, “Avrupa Gazeteciler Federasyonu olarak Türkiye’de görevlerini yaparken saldırıya uğrayan gazetecileri uzun yıllardır desteklemekteyiz. Yalnızca görevlerini yaptıklarından ötürü eleştirilen ve tehdit alan gazetecilerle birlikteyiz.” ifadelerini kullandı.

Oda TV duruşmasını da takip ettiklerini söyleyen Barry White, “Zaman Gazetesi’ne yapılanlar devletin gazetecilerin mesleğini icra etmesini engellemesinin bir başka örneğiydi. Bu yapılanlar kesinlikle demokratik değildir. Tüm gazeteciler bunu yenmek için birlik olmalıdır.” diye konuştu. 14 Aralık'ta Dumanlı’nın yanı sıra Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca da gözaltına alınmıştı.