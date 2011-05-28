-AVRUPA GAZETECİLER DERNEĞİ SALDIRIYI KINADI ANKARA (A.A) - 28.05.2011 - Avrupa Gazeteciler Derneği, Star Gazetesine yönelik saldırıyı kınadı. Avrupa Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Fişenk, yaptığı yazılı açıklamada, 26 Mayıs 2011 Perşembe günü Star Gazetesi'nin Güneşli'deki binasına bir siyasi partiye mensup olduklarını ifade eden kalabalık bir grup tarafından taşlı ve yumurtalı saldırı gerçekleştirildiğini belirtti. Fikre karşı kaba kuvvet ve şiddet kullanılmasını, bu tür yöntemlerle gazetecilerin baskı altına alınmasını savunmanın mümkün olmadığını vurgulayan Fişenk, ''Yazıda kullanılan üsluba karşı tutum, hukuki yollara başvurmak olmalı, asla kaba güç kullanımını içermemeliydi'' ifadesini kullandı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: ''Avrupa Gazeteciler Derneği olarak yapılan yayınlara ve yazılara tepki göstermenin bir hak olduğunu kabul etmekle beraber, hiçbir hak ve özgürlük gibi, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı da sınırsız değildir ve bu hakkın sınırları evrensel hukuk normları ile belirlenmiştir. Bu çerçevede, söz konusu demokratik hakkın kullanılmasındaki temel kriter, ölçülülük ilkesine riayet edilmesidir. Ancak dün Star Gazetesi önünde toplanan göstericilerin eylemlerinin önce barışçıl bir şekilde başlamakla birlikte, sonrasında gazete binasının camlarının kırılması ile sonuçlanan taşlı ve yumurtalı bir saldırıya dönüşmesi ise kesinlikle kabul edilemez bir durumdur.''