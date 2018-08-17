Avrupa futbolunun patronundan “blockchain” uygulaması

Avrupa futbolunun patronu UEFA, bilet satışları sırasında yaşanan usulsüzlükler ve sahteciliklerin önüne geçebilmek için blockchain temelli bir uygulama geliştirdi. UEFA yaptığı açıklamayla, blockchain merkezli bir mobil bilet uygulamasının test aşamasını başarıyla sonuçlandırdığını duyurdu. Futbol maçları için bilet satışı yapmanın daha basit ve güvenilir yollarını bulmayı amaçlayan UEFA, yeni uygulamasını Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen, Real Madrid ve Atletico Madrid arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçında test etti.

Bluetooth ile çalışıyor

UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, geliştirilen bu sistem bilet sahteciliği ve kopyalamaların önüne geçerek, taraftarların güvenle bilet satın almasını sağlayacak. Tallinn’deki Süper Kupa maçının tüm biletleri, UEFA tarafından geliştirilen blockchain merkezli bir iOS ve Android uygulaması üzerinden satışa çıkarılmıştı. Yeni bilet dağıtım sistemi, bilet satın alanları belirleyebilmek için, stadyum girişlerinde bluetooth teknolojisinden yararlanıyor.

Avrupa Futbol Dernekleri Birliği (UEFA), bu uygulamayı ilk kez Fransa’nın Lyon şehrinde düzenlenen bir futbol maçında, biletlerin yüzde 50’sini uygulama üzerinden satarak denemişti. UEFA’nın önümüzdeki dönemde düzenlenen etkinliklerde kullanılmak üzere, uygulamayı geliştirmeye devam etmesi bekleniyor.