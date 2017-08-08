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Spor

Avrupa futbolunun en büyüğü bu akşam belli oluyor

İki takımın toplam kadro değeri 1.2 milyar Euro

Görsel, beIN Sports&#39;tan alınmıştır.

08 Ağustos 2017 13:47

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United, bu akşam 21.45'te Makedonya'nın Üsküp kentinde Süper Kupa maçına çıkacak. karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler, TRT 1'den şifresiz olarak yayına erişebilecek.

Jose Mourinho ve Zinedine Zidane'ın çalıştırıcılığını üstlendiği takımlardaki oyuncuların piyasa değerinin 1 milyar 273 bin Euro olması, maç öncesi dikkati çeken detaylar arasında yer alıyor.

BeINSports'un haberine göre; dev maç için Üsküp'e pek çok futbolseverin akın etmesi bekleniyor. Şehrin farklı bölgelerinde taraftarlar için fan zone'lar hazırlanırken pek çok da etkinlik düzenlenecek.

Manchester United; Lukaku, Lindelöf ve Nemanja Matic gibi önemli isimleri kadrosuna dahil ederken, Real Madrid de Ceballos ve Theo Hernandez takviyeleri yaptı. Zorlu maçta Kırmızı Şeytanlar adına Bailly, Jones, Rojo, Shaw ve Young forma giyemeyecek

Real Madrid ile Manchester United bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldiler; İspanyol temsilcisi bu karşılaşmaların 4'ünden galip ayrılırken Mancester United ise 2 kez sahadan galip ayrıldı
Los Galacticos Süper Kupa'yı daha önce 3 defa müzesine götürdü, Manchester United ise bu başarıyı yalnızca 1 kez elde etti. 

Ayrıca UEFA Süper Kupa maçında karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid ve İngiltere'nin Manchester United takımlarının toplam futbolcu değeri 1 milyar 273 milyon 650 bin euro.
 

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