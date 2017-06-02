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Spor

Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor

Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak

02 Haziran 2017 17:58

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İtalyan temsilcisi Juventus ile İspanyol ekibi Real Madrid arasında bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak.

Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, 15. finalinde 12. şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak. Juventus da 9. kez finale kaldığı turnuvada 3. kez şampiyonluğuna ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Final karşılaşmasında Alman hakem Felix Brych düdük çalacak. Brych'ın yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü hakemlik görevini ise Sırp Milorad Mazic üstlenecek.

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