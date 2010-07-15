-AVRUPA FUTBOLUNDA SÜPER KUPA HEYECANI FLORANSA (A.A) - 15.07.2010 - 2010 Dünya Kupası'nın sona ermesiyle gözler yeniden Avrupa'daki Süper Kupa finalleri ve ardından başlayacak lig mücadelelerine çevrilirken, heyecanın başlamasına 2 hafta var. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ve milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen 19. Dünya Kupası'nın İspanya'nın şampiyonluğuyla sona ermesinin ardından futbolseverler, Avrupa'daki üst düzey liglerde sezonun açılışını beklemeye başladı. Dünya Kupası finalinin ardından Avrupa Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme müsabakaları hariç programda önemli bir maç olmayan ve takımların çoğunun yeni dönem hazırlıklarını sürdürdüğü bu periyot, Avrupa futbolunda yaklaşık iki haftanın daha sakin geçmesine neden olacak. Bu hazırlık döneminin ardından Avrupa'daki ilk üst düzey karşılaşma Süper Kupa finali ile Fransa'da yaşanacak. İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'dan oluşan Avrupa'nın 5 üst düzey ligi içinde ilk maç, Fransa Ligue 1 Şampiyonu Olympique Marsilya ve Fransa Kupası sahibi Paris Saint-Germain arasında oynanacak Fransa Süper Kupa finali olacak. Final mücadelesi, 28 Temmuz'da Fransa toprakları dışında, Tunus'un başkenti Tunus'ta yapılacak. Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2010-2011 sezonu, 7-8 Ağustos tarihlerinde başlayacak. Fransa Süper Kupası finalinin ardından oynanacak bir diğer önemli karşılama ise Almanya Süper Kupa finali. 7 Ağustos'taki finalde, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ve kupa şampiyonu Bayern Münih, ligi ikinci sırada tamamlayan Schalke 04 ile Augsburg Arena'da mücadele edecek. Bundesliga'da yeni sezonun ilk hafta maçları 20-21-22 Ağustos'ta oynanacak. İngiltere de 2010-2011 sezonuna, Chelsea ile Manchester United arasında 8 Ağustos'ta Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak Community Shield Kupası finaliyle ''Merhaba'' diyecek. İngiltere Premier Lig heyecanı ise 14-15-16 Ağustos'ta yaşanmaya başlanacak. -İSPANYOLLAR VE İTALYANLAR ARKADAN GELİYOR- Son dünya şampiyonu İspanya'da ise 2010-2011 sezonunun ilk resmi maçı 15 Ağustos'taki Süper Kupa finalinin ilk ayak maçı olacak. La Liga şampiyonu Barcelona ile Kral Kupası'nın sahibi Sevilla, Süper Kupa ilk maçında Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda karşılaşacak. Finalin rövanşı ise 22 Ağustos'ta Barcelona'daki Nou Camp Stadı'nda oynanacak. Avrupa ligleri arasında yeni sezonu en geç açan ülke ise İtalya olacak. Çizmede yeni sezonun ilk maçı olan Süper Kupa finalinde Serie A ve İtalya Kupası şampiyonu FC Inter, lig ikincisi AS Roma ile sahası Giuseppe Meazza'da 21 Ağustos'ta mücadele edecek. İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ve İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2010-2011 sezonu, 28-29 Ağustos tarihinde başlayacak. -AVRUPA SÜPER KUPASI- Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu İtalya'nın FC Inter takımı ile UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu İspanyol Atletico Madrid takımının karşı karşıya geleceği Avrupa Süper Kupa finali de 27 Ağustos'ta Monte Carlo'da oynanacak.