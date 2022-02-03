Avrupa futbolunda Koronavirüs bilançosu: 2 yılda 7 milyar euro zarar

UEFA, Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa kulüplerinin 2 yılda 7 milyar euro zarara uğradığını açıkladı.

Kulüpler 2020-2021 sezonunda maç günü gelirlerinden mahrum olurken sponsorluk ve yayın haklarından gelin payın düşmesiyle 3 milyar euro, 2019-2020'de ise 4 milyar euro zarar etti.

Uzun süre maçların kapalı kapıların ardında oynanması bilet satışlarını %88 oranında düşürdü.

Yine UEFA'nın raporuna göre 2020 yazı, Ocak 2021 ve 2021 yazında transfer harcamaları %40 oranında düştü.

2019 yılında transfere 6.5 milyar euro harcayan Avrupa kulüpleri 2021'de 3.8 milyar euro harcadı.