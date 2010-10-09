-AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASINDA TOPLU SONUÇLAR ANKARA (A.A) - 09.10.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde dün akşam 9 grupta, toplam 21 karşılaşma oynandı. Gruplarda yapılan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle: (A) GRUBU ---------- Kazakistan-Belçika.................: ( 0 - 2 ) Avusturya-Azerbaycan...............: ( 3 - 0 ) Almanya-Türkiye....................: ( 3 - 0 ) (B) GRUBU --------- Ermenistan-Slovakya................: ( 3 - 1 ) Andorra-Makedonya..................: ( 0 - 2 ) İrlanda-Rusya......................: ( 2 - 3 ) (C) GRUBU --------- Sırbistan-Estonya..................: ( 1 - 3 ) Kuzey İrlanda-İtalya...............: ( 0 - 0 ) Slovenya-Faroe Adaları.............: ( 5 - 1 ) (D) GRUBU --------- Lüksemburg-Belarus.................: ( 0 - 0 ) Arnavutluk-Bosna Hersek............: ( 1 - 1 ) (E) GRUBU --------- Macaristan-San Marino..............: ( 8 - 0 ) Moldova-Hollanda...................: ( 0 - 1 ) (F) GRUBU --------- Gürcistan-Malta....................: ( 1 - 0 ) Yunanistan-Letonya.................: ( 1 - 0 ) (G) GRUBU --------- Galler-Bulgaristan.................: ( 0 - 1 ) Karadağ-İsviçre....................: ( 1 - 0 ) (H) GRUBU --------- Kıbrıs Rum kesimi-Norveç...........: ( 1 - 2 ) Portekiz-Danimarka.................: ( 3 - 1 ) (I) GRUBU --------- Çek Cumhuriyeti-İskoçya............: ( 1 - 0 ) İspanya-Litvanya...................: ( 3 - 1 )