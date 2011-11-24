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Dünya

Avrupa Futbol Şampiyonası uğruna vahşet

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi sokaktaki kedi ve köpeklerden kurtulmaya çalışan Ukrayna...

24 Kasım 2011 02:00

T24 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi sokaktaki kedi ve köpeklerden kurtulmaya çalışan Ukrayna hükümeti hayvanları henüz canlıyken yakarak itlaf ediyor.

8 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Polonya ve Ukrayna’da yapılacak şampiyona öncesi sokak hayvanlarına yapılanlar hayvanseverleri ayağa kaldırdı. 

UEFA Başkanı Michel Platini, ülkeye ziyareti sırasında sokak hayvanlarının fazlalığı karşısında endişelenince, Ukrayna Hükümeti sorunu bu hayvanları öldürerek çözme yoluna gitti. Şampiyonanın yapılacağı Lysychansk şehrinde hayvanlar vuruluyor ve hâlâ canlılarken 900 derecelik fırınlara atılıyor.

Ukraynalı yetkililer mobil bir krematoryum kullanarak kısırlaştırılmış hayvanları itlaf ediyor. Köpek yakalayıcıları ve şoförlerden oluşan mobil ekip hayvanları vurmak için silahlı geziyor. Mobil krematoryum diğer şehirlere ve ilçelere de kiralanıyor.

Ukraynalı hayvan hakları aktivistleri bu uygulamayı bir yıldan fazla bir süredir protesto ediyor, UEFA operasyon müdürü Martin Kallen da hayvan kontrolü adı altında yapılan hiçbir zulmü onaylamadığını söyledi ancak uygulama halen sürüyor.

Binlerce köpeğin zehirlenerek, yakılarak vahşice itlafı dünya çapında da tepkiye neden oldu. Hatta bu vahşete karşı imza kampanyaları başlatıldı. İtlafa karşı 500 bin imza toplamayı hedefleyen kampanya şimdiden 462 bin imzayı geçti.   


Siz de imza kampanyasına katılabilirsiniz. TIKLAYIN...



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