Avrupa eşcinsel evliliği tartışıyor



‘’Katolik İrlandalıların başardığını biz de başarabiliriz’’. Bu sözler Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi üyesi Jens Spahn’a ait. İrlanda’nın eşcinsel çiftlere referandumla evlilik hakkı tanıyan ilk AB ülkesi olması Almanya’da da bu konunun politikacılar tarafından yeniden gündeme getirilmesine neden oldu. Başbakan Angela Merkel’in muhafazakar partisinden de benzer taleplerin dile getirilmesi bazı çevrelerce şaşkınlıkla karşılanırken diğer partilerin üyeleriyse CDU’nun bu taleplerini samimi bulmuyor.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Adalet Bakanı Heiko Maas CDU/CSU koalisyonunda eşcinsel beraberliklerin tam ve eşit anlamda tanınır hale gelmesinin oldukça zor olduğunu söylerken Yeşiller’den Katrin Göring- Eckardt da Almanya’nın 2001’de kabul edilen ‘’partnerlik yasasıyla’’ öncü konumda olmasına karşın şimdilerde İrlanda’nın dahi Almanya’yı geride bıraktığını söyleyerek Merkel hükümetini eleştirdi.

''Yasa tasarıları yeterli değil''

Hristiyan Demokrat Birlik ve Sosyal Demokratlar 2013’teki koalisyon görüşmelerinde kimi konularda anlaşmaya varmış olsa da partnerliklerin evlilikle eşit konuma getirilmesi bu konular arasında yer almıyordu. Bu nedenle Adalet Bakanlığı eşcinsel partnerliği evlilikle aynı statüye getirecek yolda daha fazla yasal düzenlemeyi teşvik etmek istiyor.

Almanya’da şimdiye kadar ''geçerli bir gerekçesi olmamasına'' rağmen evlilik ve partnerlik hukuki olarak aynı görülmüyordu. Yeni düzenlemelerle ise ilgili yasalara ‘’eş ya da hayat arkadaşı’’ ifadesi eklenecek. 54 yasa ve yönetmelikteki yaklaşık 150 düzenlemenin evlilik ve partnerlik arasında bir ayrımı öngördüğünü ve Heiko Maas’ın bunlardan 23’ünü değiştirmek istediğini söyleyen Yeşiller Partisi İç Politika sözcüsü Volker Beck‘e göre eşcinsellerin evlat edinme hakkının tanınması Hristiyan Demokrat Birlik nedeniyle ulaşılamaz bir hedef gibi görünse bile bu yasa tasarılarıyla değişim için yeterli çaba gösterilmiyor.

İtalya'da kiliseden önemli açıklamalar

Öte yandan İtalya’da da benzer tartışmalar gündeme geliyor. İtalyan piskopos Domenico Mogavero, La Stampa gazetesine yaptığı açıklamada İtalya’da yüz binlerce eşcinsel çiftin bulunduğunu vurgulayarak, ‘’Kafamızı kuma gömüp yaygınlaşan bir toplumsal gerçeği hukuki olarak görmezden gelmeye devam edemeyiz’’ şeklinde konuştu.

Sicilya Bölgesi’ndeki Mazara del Vallo’nın piskoposu olan Mogavero'ya göre kilisenin artık eşcinselliğe sapkınlık ve kamuyu tehdit eden bir tehlike olarak yaklaşmasının aşılması gerekiyor. Mogavero, Papa Françesko’nun görüşlerine paralel bir biçimde din adamlarının eşcinselleri yargılamak yerine onlara kendi özel durumlarında refakat etmeleri gerektiğini savunuyor.

Almanya modeli örnek alınacak

İtalya'da siyasiler cephesinden de yasal sürece ilişkin olumlu açıklamalar geldi. İktidardaki Demokrat Parti (PD) genel sekreter yardımcısı Lorenzo Guerini yaza kadar mecliste ilgili yasaya ilişkin bir uzlaşmaya varılacağını tahmin ettiğini söyledi. Bu yasanın yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Guerini partisinin Alman modelini örnek alacağını belirtti.