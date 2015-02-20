Avrupa, Esad'ı yeniden muhatap almayı tartışıyor

IŞİD bağlantılı teröristlerin Avrupa’da eylemlere başlaması Suriye lideri Beşşar Esad’ı Avrupalıların nezdinde tekrar muteber kılmaya başladı.

Zaman'da yer alan habere göre, Suriye’de iç savaşın başlamasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen Esed’in hâlâ koltuğunu muhafaza etmesi ve IŞİD irtibatlı teröristlerin Fransa’da katliamlara girişmesi, Avrupa Birliği’nde Esed’i ‘tekrar muhatap alalım’ tartışmaları başlattı.AB’nin Esed’le ilgili tavrını yumuşatması Türkiye’nin Suriye siyasetinde daha da yalnızlaşması manasına gelebilir. Son olarak Danimarka’da doğup büyüyen Filistin asıllı bir kişinin iki kişiyi öldürmesi, çok sayıda Müslüman kimlikli Avrupa vatandaşının “cihada” katılmak için Suriye ve Irak’a gitmesi, Esed’in “o kadar da kötü olmadığı” yorumlarına yol açıyor.

Avrupa basınına göre, AB Esed’in bütün meşruiyetini kaybettiğini ilan etmesine rağmen tekrar müzakere kanalları oluşturmaya çalışıyor. AB’nin iki ağır topu Fransa ve İngiltere’nin Esed’le her türlü iletişime karşı çıkarken İsveç, Danimarka, Romanya, Bulgaristan, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti’nin Esed’le irtibata geçilmesini desteklediği belirtiliyor. AB’nin Suriye siyasetini yakında değiştirmesinin zor olduğuna işaret eden diplomatlar, Brüksel’deki toplantılarda Esed’le irtibata geçilmesi çağrısı yapan ülkelerin sayısının son zamanlarda arttığına işaret ediyor. AB, Suriye’de iç savaşın patladığı 2011’den bu yana Esed ailesi ve idaresine yönelik çok sayıda müeyyide kararı aldı. Suriye petrol ve petrol ürünlerinin ithalini yasaklayan AB, 211 şahıs ile 63 şirketle ilgili de müeyyide kararı aldı. AB ekimde müeyyideleri genişleterek 12 bakan, 2 askeri yetkili ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet gösteren bir şirketi de yaptırımlar listesine aldı.