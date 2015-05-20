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Dünya

Avrupa Ermeni Federasyonu’ndan HDP’ye destek

EAFJD, Avrupa’da bulunan tüm Türkiye yurttaşlarına seçimlerde HDP’ye oy vermeleri yönünde çağrıda bulundu

20 Mayıs 2015 12:16

Avrupa’daki etkin Diaspora kuruluşlarından biri olan Adalet ve Demokrasi için Avrupa Ermeni Federasyonu (EAFJD) 7 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler öncesi, Halkların Demokratik Partisi’ni (HDP) desteklediklerini açıkladı.  

Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel merkezli olan EAFJD, Avrupa’da bulunan tüm Türkiye yurttaşlarına seçimlerde HDP’ye oy vermeleri yönünde çağrıda bulundu.    

Hrant Kasparyan'ın Demokrat Haber'de yayımlanan haberine göre, HDP ile genel birçok konuda karşılıklı olarak ortak değerleri paylaştıklarını kaydeden EAFJD açıklamasında, “İnanıyoruz ki HDP, Türkiye halklarının anadil, kültürel, dini ve mezhepsel hak mücadelesinde ilerici bir güç” dedi.

HDP ile kuruluş aşamasından bu yana diyalog halinde olduklarını belirten EAFJD, HDP’nin Ermeni milletvekili adaylarını da desteklerini açıkladı.  

Türkiye makamlarından özgür ve adil bir seçim ve oylama süreci beklediklerini ifade eden EAFJD, seçim seyrinin takipçisi olacaklarını kaydetti.

EAFJD, seçimlerde HDP’ye başarılar dilediği destek açıklamasında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde HDP’nin bulunması, özgürlük, eşitlik, barış ve adalet için bir partinin Meclis’te var olacağı anlamına gelecektir” ifadelerine yer verdi.

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