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Ekonomi
Deutsche Welle

Avrupa enflasyona hasret

Avrupa Merkez Bankası düşük enflasyona rağmen para politikasını değiştirmiyor. Uzmanlar, deflasyon tehlikesinin geçmediği görüşünde.

01 Mayıs 2014 21:48


Euro Bölgesi enflasyon oranı nisan ayında cüzi artış gösterdi. Ancak tüketici fiyatlarındaki artışın umulan oranın altında kalması Avrupa Merkez Bankası'nı (AMB) memnun etmedi. Enflasyon oranı yıl bazında bir ay önce yüzde 0,5 iken nisanda yüzde 0,7'ye çıktı. Enflasyonun beklentilerin altında çıktığına işaret eden ekonomi uzmanları nispeten düşük enflasyona rağmen AMB'nin para politikasını daha da gevşeteceğine ihtimal vermiyorlar.

Commerzbank başiktisatçısı Jörg Kraemer, önümüzdeki perşembe günü yapılacak olan para politikası kurulu toplantısından faiz kararı çıkmayacağını söylüyor.

AMB fiyat istikrarının ancak yüzde 2'lik enflasyon oranıyla sağlanabileceği görüşünde. Başkan Mario Draghi enflasyonun hedef oranın oldukça altında seyretmesine rağmen deflasyon endişesine yer olmadığını söylüyor. Tüketici fiyatların daha da düşeceği beklentisiyle harcamalarını, şirketler de yatırımlarını erteledikleri için deflasyon ekonomiye enflasyondan daha fazla zarar veriyor.

‘Hazirandan önce faizler değişmez'

AMB Yönetim Kurulu Gyesi ve İrlanda Merkez ;ankası Başkanı Patrick Honohan, yüzde 0,7'lik enflasyon oranını Euro Bölgesi için düşük bulduğunu ve oranı hedefe yaklaştırmak için AMB'nin elindeki bütün imkânları kullanması gerektiğini söylüyor.

Nisan ayında fiyat baskısı en çok hizmetler sektöründe hissedildi ve artış oranı yüzde 1,6'ya çıktı. Bunda, Paskalya yortusu nedeniyle seyahat harcamalarının artması etkili oldu. Enerjideki pahalanma ise yüzde 1,2 ile bir yıl önceki oranın altına indi.

Enflasyonun yine tahminlerin altında çıkmasında enerji fiyatlarının rol oynadığını belirten NrdLB başiktisatçısı Jens Kramer, para politikasının daha da gevşetilmesinin gündemdeki yerini koruduğunu, ancak Başkan Mario Draghi'nin önümüzdeki hafta uyarı niteliğindeki açıklamalarla yetineceğini söylüyor.

Genel kanaate göre, AMB, faizlerde yeniden ayarlama yapmadan önce konjonktür verilerinin açıklanmasını ve büyüme hızı ile enflasyon hakkındaki kendi tahminlerini değerlendirmeye alabilmek için haziran ayını bekleyecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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