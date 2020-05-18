Avrupa ekonomisinde normalleşme için önemli adım: Açığa satış yasağı kaldırıldı

Avrupa borsalarında Koronavirüs salgını sonrasında getirilen açığa satış yasağı, piyasa koşullarının düzeldiği gerekçesiyle kaldırıldı. Pazartesi günü Avusturya, Belçika, Fransa, İtalya, İspanya ve Yunanistan borsaları ortak bir karar alarak açığa satış yasağını kaldırdıklarını duyurdular. İngiltere ve Almanya’da açığa satış yasağı uygulanmamıştı.

Salgının Türkiye’de görülmesi sonrasında Borsa İstanbul da 28 Mart’ta aldığı kararla hisse senetlerinin açığa satışı yasaklamıştı. Borsa İstanbul'daki yasak sürüyor.

Açığa satış nedir?

Açığa satış, satıcının elinde olmayan hisse senetlerini satması anlamına geliyor. Vadesi geldiğinde söz konusu hisseler satın alan kişiye teslim edilir. Açığa satış hisselerin düşüşe geçeceğine inanan yatırımcıların kullandığı bir yöntemdir. Kriz anlarında borsalar düşerken spekülatif amaçlarla kullanıldığı için zaman zaman yasaklanmaktadır.