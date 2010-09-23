-AVRUPA EKONOMİSİ KONUSUNDA ENDİŞELER SÜRÜYOR BERLİN (A.A) - 23.09.2010 - AB Komisyonunun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn, Avrupa'nın ekonomik kalkınması konusunda endişelerin devam ettiğini söyledi. Rehn The Economist dergisinin düzenlediği konferansta yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın ya da Avro Bölgesi'ne üye bir başka devletin borçlarının yeniden yapılandırılmasının söz konusu olmadığını belirterek, Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği için hem ekonomik hem de politik anlamda potansiyel maliyetlerinin çok yıkıcı olabileceğini ifade etti. Bundan kaçınılması için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayan Rehn, ''Bunu, engelleyeceğimizden eminim'' dedi. Olli Rehn, Avro ile ilgili bir kriz yaşanmadığını belirterek, Avrupa ekonomisiyle ilgili bazı endişeler olmasına rağmen Avro'nun krizde olduğuna inanmadığını kaydetti.