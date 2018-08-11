Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Eşbaşkanı'dan 'gümrük vergisi' yorumu: Zalimce!

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Eş Başkanı Carl Bildt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den ithal edilen alüminyum ve çelik ürünlerindeki vergileri yüzde 20 ve yüzde 50 oranında artırmasına tepki gösterdi. Twitter'da Donald Trump'ın paylaşımını alıntılayan Bildt, “Zorlu bir finans krizi içindeki bir müttefike karşı gümrük vergilerini ikiye katlamak zalimce. Gerçekten” yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyumdan alınan vergilerin iki katına çıkarılması yönünde talimat verdiğini duyurmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Yeni Ekonomik Paketi' duyurduğu sırada, Trump'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve aluminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu aralar iyi değil!"