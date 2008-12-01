Avrupa daraldı, ihracat alarm verdi

Başta Avrupa pazarı olmak üzere dünya pazarındaki daralma Türkiye ihracatının da gerilemesine neden oldu. İhracat Kasım ayında yüzde 22 azalışla 8.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Küresel kriz nedeniyle ekonomilerde yaşanan yavaşlama ihracat rakamlarına da yansıyor. Kasım ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 gerileyerek 8.6 milyar dolar oldu. 2007 yılı kasım ayında 11 milyar 106 milyon dolarlık ihracat yapılmıştı.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ekim ayında da ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.87 gerileyerek 9.53 milyar dolar olmuştu.



Ocak-Kasım dönemi ihracatı ise, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 24.85 artarak, 96 milyar 484 milyon dolardan 120 milyar 459 milyon dolara çıktı. Kasım ayı itibarıyla ise son bir yıllık ihracat yüzde 23.49 artışla 129 milyar 939 milyon dolar oldu.



İhracatın belkemiği sanayide yüzde 24’lük düşüş



Türkiye’nin Kasım ayındaki toplam ihracatının yüzde 82.58’ini gerçekleştiren sanayi grubunda, yüzde 24.47 düşüş ile 7 milyar 150 milyon 308 bin dolarlık ihracat yapıldı. İhracatın yüzde 14.97’sini oluşturan tarım alanında yüzde 5.64’lük azalışla 1 milyar 296 milyon 251 bin dolarlık, yüzde 2,45’ini oluşturan madencilikte ise yüzde 20,01 düşüşle 212 milyon 297 bin dolarlık ihracat rakamı elde edildi.



Sanayi sektörü alt başlığı altında yüzde 63.21 payla ilk sırada yer alan sanayi mamulleri içinde en büyük payı, yüzde 16.16 ile taşıt araçları ve yan sanayi alırken, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri yüzde 13.59 ile ikinci sırada yer aldı.



Otomotiv ihracatı yüzde 38 geriledi



Aynı dönemde en yüksek ihracat artışı yüzde 38.90 ile hayvansal ürünlerde oldu. Hayvansal ürünleri yüzde 18.48 oranıyla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yüzde 9.46 ile yaş meyve ve sebze izledi. Kasım ayında ihracatında gerileme yaşanan ürünler yüzde 43.08 fındık ve mamulleri, yüzde 37.90 ile taşıt araçları ve yan sanayi, yüzde 26.15 ile hazır giyim ve konfeksiyon oldu.



Miktar olarak bakıldığında, 1 milyar dolar ve üzerinde aylık ihracat gerçekleştiren alt sektörler, 1 milyar 399 milyon 582 bin dolar ile taşıt araçları ve yan sanayi, 1 milyar 176 milyon 861 bin dolar ile hazır giyim ve konfeksyon olarak sıralandı.



Geçen ay Türkiye ihracatında ilk 10 ülke ise Almanya, İngiltere, İtalya, Rusya, Fransa, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Romanya ve İspanya oldu.



TİM: Avrupa’daki daralma etkili oldu



İhracat rakamlarını Gebzi’de açıklayan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatta iki aydır baş gösteren düşüşü Avrupa pazarındaki daralmaya bağladı.



Büyükekşi, otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisi için çok önemli olduğunu belirterek, “Otomotiv en fazla ihracat yapan sektörümüz. Analiz etmek ve geleceğe umutla adım atmasını sağlamak için bu sektörü desteklemeliyiz. Biz de TİM olarak gereken desteği vereceğiz” dedi.

