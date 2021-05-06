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Dünya

Avrupa'dan İsrail'e çağrı: Batı Şeria'da inşaatları durdurun

06 Mayıs 2021 23:50

Avrupa'nın önde gelen ülkeleri, İsrail'i Batı Şeria'da yeni yerleşimlerin inşasını ilerletme kararını durdurmaya çağırdı.

Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere yönetimleri tarafından yapılan ortak açıklamada, "İsrail hükümetini, işgal altındaki Batı Şeria'nın Har Homa bölgesinde 540 yerleşim birimi inşa etme kararını ve işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim alanı genişletme politikasını durdurmaya çağırıyoruz" denildi.

Euronews'in haberine göre; Açıklamanın devamında ise "Doğu Kudüs ile Beytüllahim arasındaki Har Homa'da inşaatların ilerletilmesi kararının, Kudüs'ün hem İsrail'in hem de Filistin'in başkenti olduğu bir Filistin Devleti olasılığına daha fazla zarar vereceği"ne dikkat çekildi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da İsrail'in Batı Şeria'yı kontrol etmesini "işgal" olarak tanımlamıştı.

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