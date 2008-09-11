‘Avrupa daha az büyüyecek’

Avrupa Komisyonu, finans piyasalarındaki çalkantılar, yükselen emtia fiyatları ve konut piyasasındaki şoklar nedeniyle ekonomik büyüme tahminlerini aşağı çekti, enflasyon beklentisini ise yükseltti. Bu yıl Euro bölgesinde büyümenin beklenenden çok daha az ve enflasyonun ise yüksek olacağı bildirildi.



Avrupa Komisyonu’nun geçici ekonomik tahminlerine göre, Euro kullanan 15 ülkenin gayrisafi yurt içi hasılası bu yıl 1.3 büyüyecek. Daha önce bu oran yüzde 1.7 olarak tahmin edilmişti.



Enflasyon oranı da yüzde 3.1’den yüzde 3.8’e yükseltildi. Avrupa Merkez Bankası, bu yıl için enflasyonun yüzde 2 olmasını öngörmüştü.



Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet de ekonomik görünümle ilgili belirsizliğin çok yoğun olduğunu söyledi. Trichet, deflasyon olacağını sanmadıklarını söyledi.



Komisyon, nisan-haziran döneminde binde 5 küçülen Almanya'nın temmuz-eylül döneminde de binde 2 daralarak resesyona gireceği tahminin de bulundu. İspanya ve İngiltere'nin yılın ikinci yansında; ikinci çeyrekte binde 3 küçülen Fransa ve İtalya'nın ise üçüncü çeyrekte durgunlaşacağı tahmin edildi. Komisyon, ABD’nin Fannie Mae ve Freddie Mac'i kurtarma paketini ise mali piyasalardaki krizin sona ermekten uzak olduğunun açık bir uyarısı olarak değerlendirdi.



