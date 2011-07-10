-AVRUPA DAĞ ŞAMPİYONASI'NDA 2 BİRİNCİLİK 1 ÜÇÜNCÜLÜK BURSA (A.A) - 10.07.2011 - Bursa'da gerçekleştirilen ''10. Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası'' tamamlandı. Türkiye şampiyonada takım halinde 2 birincilik, 1 de üçüncülük elde etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Avrupa Atletizm Birliği, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bursa Valiliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirilen şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, İrlanda, İsrail, Macaristan, Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya, İspanya, Portekiz, İsviçre ve Rusya gibi ülkelerden atletler katıldı. Şampiyonada Türk sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. 12 kilometrelik parkuru 58 dakikada tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu milli atlet Ahmet Arslan ''Büyük Erkekler'' kategorisinde birinci olarak 5. şampiyonluğunu kazandı. ''Genç Erkekler'' kategorisinde yarışan Nuri Kömür de birinci olup, altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye takım halinde ''Genç Erkekler ve Büyük Erkekler'' kategorilerinde birinci, ''Genç Bayanlar''da ise ikinci oldu. Şampiyonada dereceye giren sporculara ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Vali Şahabettin Harput, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi, Avrupa Atletizm Federasyonu Başkanı Hansjörg Wirz ve Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Gümüş verdi. Bu tür uluslararası organizasyonlarla Bursa'nın spor kenti olmasını hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, ''Atletizm gibi su sporları, nehir sporları gibi alanlardaki organizasyonların da Bursa'da yapılmasına talip oluyoruz. Bugün burada yarışan 30 ülkeden 500 sporcu, hem Bursa'yı hem de Uludağ'ı tanıtacak, Türkiye'nin güzelliklerini, misafirperverliğini gözler önüne sermiş olacak'' diye konuştu. -SONUÇLAR- ''10. Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası'' sonuçları şöyle: Genç erkekler: 1. Nuri Kömür – Türkiye (0.43 dk. 08 sn.), 2. Sönmez Dağ – Türkiye (0.43.12)3. Murat Orak – Türkiye (0.43.40) Takım halinde: 1. Türkiye, 2. Çek Cumhuriyeti, 3. İtalya Genç bayanlar: 1. Denisa Ronele Vlademir – Romanya (0.21.43), 2. Yasemin Can – Türkiye (0.22..08), 3. Sevilay Eytemiz – Türkiye (0.22.16) Takım halinde: 1. Türkiye, 2. Çek Cumhuriyeti, 3. İtalya Büyük bayanlar: 1. Martina Strahl – İsviçre (0.48.44), 2. Antonella Confotola – İtalya (0.49.09), 3. Lucija Krkoc – Slovenya (0.49.24) Takım halinde: 1. İtalya, 2. Rusya, 3. İsviçre Büyük erkekler: 1. Ahmet Arslan – Türkiye (0.58.08), 2. Gabriele Abate – İtalya (0.58.40), 3. Joset Gaspar – Portekiz (0.59.05) Takım halinde: 1. İtalya, 2. Türkiye, 3. Portekiz