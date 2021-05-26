Avrupa'da Youtuberlara "Pfizer aşısını kötüle" diye teklif veren ajansın mailleri ortaya çıktı

Alman ve Fransız YouTuber ve influencer'ların Britanya merkezli bir PR ajansından Pfizer/BioNTech aşısının "yüzlerce ölümden sorumlu" olduğunu söylemek için para teklifi aldığı ortaya çıktı.

The Guardian'da yer alan habere göre, influencer'ların piyasayla bağlantısını sağlama tanıtımıyla sosyal medyada yer alan Fazze isimli ajans, haberlerin ardından internet sitesini kapattı ve Instagram hesabını takipçisi olmayanlara kapattı.

Ajansın, Fransa'da sağlık ve bilim alanında videolar çeken Youtuber'lara ulaşarak onlardan "Pfizer'la aşı olanların ölüm oranı AstraZeneca olanlardan 3 kat fazla" demelerini istediği belirtildi. Fenomenlerden izleyicilerine "Neden bazı hükûmetler sağlığa zararlı olduğu hâlde Pfizer alıyor?" demesi istenirken "tutkulu, konuyla ilgileniyormuş gibi yap" diye vurgulandığı belirtildi.

Ünlü Fransız YouTuber, Leo Grasset, ajanstan gelen mailin ekran görüntülerini Twitter hesabında paylaştı. Alman YouTuber Mirko Drotschman da kendisine ajanstan Pfizer'ı kötülemesini isteyen mail geldiğini söyledi.

Fransız medyası, ajans Fazze'ın gönderdiği mesaj ve Rusya'nın Sputnik V aşısını tanıttığı Twitter hesabının dili ve tarzı arasındaki benzerliklerin altını çizdi.