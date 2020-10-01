Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülü Robert Lewandowski'nin!

UEFA tarafından verilen 2019-2020 sezonunda 'Avrupa'da Yılın Futbolcusu' ödülünü Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski kazandı

UEFA, 2019-2020 sezonunda Avrupa'da yılın futbolcuları ödülleri belli oldu. Kevin De Bruyne ve Manuel Neuer ile yarışan Robert Lewandowski, yılın en iyi futbolcusu seçildi.

İşte Avrupa'da pozisyonlarına göre yılın oyuncuları:

Yılın kalecisi: Manuel Neuer

Yılın kadın kalecisi: Sarah Bouhaddi

Yılın savunmacısı: Joshua Kimmich

Yılın kadın savunmacısı: Wendie Renard

Yılın orta saha oyuncusu: Kevin De Bruyne

Yılın kadın orta saha oyuncusu: Dzsenifer Marozsan

Yılın forvet oyuncusu: Robert Lewandowski

Yılın kadın forvet oyuncusu: Pernile Harder

55 ülkeden gazeteciler ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarındaki takımları çalıştıran 80 teknik direktörün yaptığı oylamanın ardından 3 kişilik aday listesi belli olmuştu.

Bu sezon 10. kez verilen ödülü daha önce 3 kez Cristiano Ronaldo (2014, 2016, 2017), 2 kez Lionel Messi (2011, 2015), birer kez de Andres Iniesta (2012), Franck Ribery (2013), Luka Modric (2018) ve Virgil van Dijk (2019) kazanmıştı.