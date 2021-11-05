Avrupa'da şarap üreticileri iklim koşullarından etkilendi; üretimin rekor seviyede düşmesi bekleniyor

Avrupa’nın en büyük şarap üretim bölgeleri kötü hava koşullarından etkilenirken dünya genelinde şarap üretiminin rekor seviyede düşmesi bekleniyor.

Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütü (OIV), İtalya, İspanya ve Fransa’da hava koşullarının şarap üretimini “ağır bir şekilde etkilediğini” belirtti.

2020’de dünya şarap üretiminin yüzde 85’ini oluşturan 28 ülkeden alınan verilere göre, 2021’de şarap üretiminin ciddi bir şekilde düşebileceği belirtildi.

Batı Avrupa’da şarap bağları bahar aylarında meydana gelen donlardan etkilenirken, Fransız üreticiler de yağış ve Mildiyö isimli bitki hastalığından etkilendi.

OIV Genel Direktörü Pau Roca, küresel şarap tüketim oranlarının ise giderek artarak pandemi öncesi seviyeye yaklaştığını söyledi. Roca, şarap üreticilerinin şu an iklim değişikliği sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyledi.