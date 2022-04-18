Avrupa’da maskeyi ilk kaldıran ülke İskoçya oldu

Birleşik Krallık ülkesi İskoçya’da koronavirüse karşı yüz maskesi takma zorunluluğu kaldırıldı. İskoçya’da toplu taşıma araçlarında ve çoğu kapalı kamusal alanda maske takma zorunluluğu olmayacak.

ODA TV'nin haberine göre İskoçya'daki son koronavirüs kısıtlamasına da son verilirken, İskoçya Hükümeti Covid-19’un yayılmaya devam ettiğini hatırlatarak vatandaşların uygun olan yerlerde yüzlerini kapatmaya devam etmelerini tavsiye etti.

Konuyla ilgili açıklama, İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon’un konsey seçim kampanyası sırasında kameralara maskesiz yakalanarak polise şikayet edilmesinden bir gün sonra yapıldı. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Cumartesi günü bir kuaför ziyareti sırasında maske takmadığı ortaya çıkan Başbakan Sturgeon polise şikayet edilmiş, polis yetkilileri de durumu doğrulayıp değerlendirmeye alındığını açıklamıştı.

Ülkedeki Ulusal İstatistik Ofisi tarafından hazırlanan haftalık Covid-19 verilerinde, İskoçya’da her 17 kişiden birinin korona virüse yakalandığı belirlendi ve önceki haftalara göre büyük bir düşüş kaydedildi.

Ülkede Nisan ayının sonuna kadar semptomları olan kişilerin izole olacağı ve PCR testi yaptıracağı söylenirken 30 Nisan’dan itibaren test yaptırma zorunluluğu kalkacak. Pandeminin başından bu yana yaklaşık 1 milyon 870 bin korona virüs vakasının kaydedildiği İskoçya’da 11 bin 774 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.