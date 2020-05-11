Avrupa'da ligler ne zaman başlayacak, işte öngörülen tarihler

Tüm dünyayı etkisi alan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen futbol liglerinin başlama tarihleri birer birer belli olmaya başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Süper Lig, TFF 1'inci Lig, 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Bölgesel Amatör Ligleri 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı alması halen tartışılırken, diğer Avrupa ülkelerinde de benzer tartışmalar yaşanıyor.
İspanya'da kesinleşmedi
Koronavirüs'ün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'da ise başlama tarihleri henüz kesinleşmedi. Ancak öngörülen tarih Haziran ayının ortası olarak gündemini koruyor.
La Liga'nın 12 Haziran'da başlamaması durumunda da 15-28 Haziran'da oynanması planlanıyor.Öte yandan İspanya 1'inci ve 2'nci futbol lig ekiplerindeki futbolcuların koronavirüs testlerinde halen pozitif sonuçlar açıklanıyor.
Premier Lig'de hedef 8 Haziran
İngiltere'de de Premier Lig'in başlama tarihi belirsizliğini korurken, geçtiğimiz günlerde Premier Lig Yönetimi'nin maçları 8 Haziran'da başlatmayı hedeflediği duyuruldu.
Ancak bu tarihte başlamasına kulüplerin büyük çoğunluğu onay verirken, bazı kulüp ve futbolcuların aynı fikirde olmadıkları gelen haberler arasında.
Diğer liglerde başlama tarihleri
Koronavirüs nedeniyle ara verilen liglerin bazı Avrupa ülkelerinde öngörülen başlama tarihleri şöyle;
Almanya 15 Mayıs
Macaristan 23 Mayıs
Çekya 25 Mayıs
Polonya 29 Mayıs
Danimarka 29 Mayıs
Avusturya 30 Mayıs
Portekiz 30 Mayıs
İtalya 6-7 Haziran
İngiltere 8 Haziran
İspanya 15-28 Haziran
Yunanistan 6 Haziran
Hırvatistan 6 Haziran
İsviçre 8 Haziran
İsveç 14 Haziran
Sırbistan 30 Mayıs
Rusya 21-28 Haziran
Norveç 16 Haziran.