Avrupa'da Koronavirüs önlemleri artıyor; Brüksel'de tüm kafe ve barlar bir ay boyunca kapatılacak

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının endişe verici boyutlara ulaştığı Belçika'nın başkenti Brüksel'de, kafe, bar, parti salonu ve spor kulübü kantinler bir ay süreyle kapatılacak.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın aktardığına göre, kriz masası yetkililerinin bugün yaptığı toplantıda, Brüksel genelinde halka açık yerlerde alkol tüketiminin de yasaklanması kararlaştırıldı. Restoranlar ise, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına bağlı kalmak koşuluyla açık kalacak. Restoran, kumarhane ve oyun salonları saat 22.00'de kapanacak.

Avrupa'da en fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü ikinci başkent olan Brüksel'de yeni kararlar Perşembe sabahı saat 07.00 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Ölüm sayıları iki katına çıktı

Belçika'da Mayıs ayından bu yana ilk kez hastaneye kabul edilen Covid-19 hastalarının sayısı, günlük 100'ün üzerine çıktı.

Koronavirüse bağlı ölümlerin sayısının da son günlerde iki kat arttığı açıklandı.