Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 27 yükseldi

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı bugün megavatsaat başına 99 eurodan açılmıştı. Söz konusu doğalgaz kontratlarının fiyatı TSİ 20.00'de 125,5 euroya ulaştı.
Böylece, Avrupa'da doğalgaz kontratları fiyatı gün içinde yüzde 27 yükseldi. Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımlar, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) arzında azalma ve gaz tedarik kesintileri endişeleri nedeniyle tırmandı.
AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.