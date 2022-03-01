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Dünya

Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 27 yükseldi

AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor

01 Mart 2022 20:43

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da doğalgaz fiyatları bugün yüzde 27 arttı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı bugün megavatsaat başına 99 eurodan açılmıştı. Söz konusu doğalgaz kontratlarının fiyatı TSİ 20.00'de 125,5 euroya ulaştı.

Böylece, Avrupa'da doğalgaz kontratları fiyatı gün içinde yüzde 27 yükseldi. Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımlar, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) arzında azalma ve gaz tedarik kesintileri endişeleri nedeniyle tırmandı.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

 

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