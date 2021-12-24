Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında sert düşüş

Avrupa'da doğalgaz fiyatları, 21 Aralık'ta megavatsaat başına 180 Euro'ya kadar ulaştıktan sonra hızlı bir düşüşle cuma günü 100 Euro'nun altına geriledi.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Avrupa'da doğalgaz fiyatları, kıtaya gelen LNG kargolarındaki artış sonrasında megavatsaat başına 100 Euro'nun altına geriledi. Hollanda 1 ay vadeli doğalgaz gösterge fiyatı 21 Aralık'ta megavatsaat başına 180 Euro'ya kadar tırmanmıştı.

Bloomberg'in derlediği verilere göre perşembe günü itibariyle en azından 15 kargo gemisi Avrupa'ya doğru yola çıktı.

Rusya'nın Yamal üzerinden Almanya'nın Mallnow kompresörüne aktardığı doğalgaz miktarı pazar gününden beri yarıya inmişti. Avrupa'da bu hafta havaların soğuması ve doğalgaz aktarımının azalmasıyla enerji piyasasındaki kriz giderek derinleşmişti.

Almanya'da yer alan ve Yamal-Avrupa boru hattının son bulduğu Mallnow kompresörünün yüzde 30 kapasitesi geçen hafta seri olarak yapılan ihalelerle Gazprom tarafından ayırtılmıştı. Fakat Gazprom pazar gününden beri Yamal üzerinden aktardığı gaz miktarını yarıya indirerek 35 milyon metreküpten 17 milyon metrekübe düşürdü. Aktarılan doğalgaz miktarı çarşamba günü 9,25 milyon metrekübe kadar geriledi.

Rusya'nın Yamal üzerinden aktardığı doğalgazın miktarı en son Ekim ayı sonu ve Kasım başında bu seviyelere gerilemişti. Bu süreçte doğalgaz fiyatları megavatsaat başına 64 Euro'dan 76 Euro'ya çıkmıştı.