Avrupa'da doğalgaz fiyatları geriledi

Mevsim koşulları ve sıvılaştırmış doğalgaz (LNG) teslimatlarındaki hızlanma Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını aşağı çekiyor. Nisan ayında LNG teslimatları rekor seviyeye ulaştı.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları için gösterge niteliğindeki Hollanda vadelileri haftanın ilk işlem gününde yüzde 1'i aşan düşüşle 98 euro seviyesinden işlem gördü.

Bunun yanında Ukrayna üzerinden Rus gazı akışının da devam etmesi piyasaları rahatlatan bir unsur oldu.

Petrol piyasaları gibi doğalgaz piyasaları da AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketine odaklandı. AB enerjide Rusya'ya ambargoya hazırlanırken, Macaristan başta olmak üzere bazı ülkeler bu plana karşı çıkıyor. Birlik içindeki çatlak sesleri susturmak için AB yönetiminin Macaristan ve Slovakya'ya ambargodan muafiyet tanıması da gündemde.