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Ekonomi

Avrupa'da doğalgaz fiyatları 2 yılın zirvesinde

Avrupa'da doğalgazın 11.30 itibariyle megavatsaat başına 198,5 euroya çıktı

03 Mart 2022 11:56

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Avrupa'da doğalgaz fiyatları 198,5 euroya çıkarak son iki yılın rekor seviyesine ulaştı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 165,5 eurodan kapanmıştı.

Bugün megavatsaat başına 180 eurodan açılan kontratların fiyatı, dünkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 20 yükselerek Türkiye saatiyle 11.30'da megavatsaat başına 198,5 euroya çıktı.

Böylece Avrupa'da doğalgaz fiyatları son iki yılın rekor seviyesine ulaştı.

Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşının doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğalgaz altyapısının zarar görmesi ve gaz akışının kesintiye uğrayabileceği endişeleri fiyatları artırıyor.

Savaşın devam etmesi durumunda petrol ve doğalgaz ihracatına yaptırımlar getirilebileceği ihtimali de fiyatları etkiliyor.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor. (AA)

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