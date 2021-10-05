Avrupa'da doğalgaz fiyatı zirveye çıktı: Megavatsaat başına 119 Euro!

Avrupa'da kasım vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları megavatsaat başına 119 Euro'yla zirve yaptı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik kısıtların gevşemesi, ekonomik toparlanmanın devam etmesi, havaların soğuması ve doğalgaz tüketiminin artması karşısında arzın yetersiz kalması doğalgaz fiyatlarının yükselmesine yol açıyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratlarda, 1 megavatsaat doğalgazın fiyatı gün içinde 119 Euro'ya çıkarak rekor kırdı.

Bir günde yüzde 22 arttı

Söz konusu kasım vadeli gaz sözleşmelerin fiyatı bir günde yüzde 22 artış gösterdi.

TTF'de kasım vadeli gaz kontratları 1 Ekim Cuma günü 96 Euro seviyesinde bulunuyordu.

Fiyatlardaki artışın sürmesinde kış dönemi başlangıcı olarak görülen 1 Ekim öncesinde Rusya'dan kıtaya gönderilen doğalgaz miktarının düşük seyretmesi, kömürden elektrik üretimine uygulanan karbon fiyatlarındaki artış ve yer altı doğalgaz depolama tesislerinin doluluk oranının geçen yıllara göre düşük olması önemli rol oynuyor.

AB ülkeleri, hali hazırda doğalgaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor.