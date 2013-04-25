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Dünya

Avrupa çapında Avrupa Birliği’ne güven azalıyor

Yapılan araştırmalara göre, AB’ye güveni 2007 yılından bu yana fazla düşen halk İspanyollar

25 Nisan 2013 11:50

Avrupa Birliği’nin resmi kamuoyu araştırma kurumu olan Eurobarometre’nin yaptığı son anket, kıta çapında Birliğe olan güvenin AB tarihinin en düşük seviyesinde olduğunu ortaya koydu. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Polonya’da gerçekleştirilen anket, bu ülkelerde AB’ye güvenmeyenlerin oranının AB’ye güvenenlere kıyasla çok daha yüksek olduğunu gösterdi.

Araştırma sonucuna göre, yeni veriler 2007’deki benzer anketle karşılaştırıldığında AB’ye güveni bu dönem içinde en fazla düşen halkın İspanyollar olduğu ortaya çıkıyor. İspanyollar’ın yüzde 52’si, Almanlar’ın yüzde 59’u AB’ye güvenmiyor.

Buna göre İspanyollar’ın yüzde 72’si Birliğe güvenmeme eğiliminde. 2007’de Almanlar’ın yüzde 56’sı AB’ye güvenme eğilimindeyken bugünse yüzde 59’u güvenmeme eğiliminde.

Fransa’da AB’ye güvenmeme eğilimi beş yıl içinde yüzde 41’den yüzde 56’ya yükselmiş. İtalya’da ise beş yıl önce AB’ye güvenmeyenlerin yüzde 28 olan oranı bugün iki katına çıkarak yüzde 53’e çıkmış. İngiltere’de ise güvensizlik oranı yüzde 41’den yüzde 56’ya artmış.

BBCTürkçe'deki Guardian gazetesinin manşetinde yer alan habere göre, AB’ye girmesinin üzerinden daha on yıl geçmemiş olan ve bugüne kadar Brüksel’den ciddi mali destek aldığı bilinen Polonya’da dahi AB’ye güvenin yüzde 68’den yüzde 48’e düşüşünün çarpıcı olduğunun altını çiziyor.

Guardian bu durumu son beş yıl içinde AB çapında yaşanan ekonomik krizlere bağlıyor ve sonuçların AB’nin demokratik meşruiyetini temelden sorgulattığını belirtiyor.

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