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Dünya

Avrupa büyüme rakamları açıklandı, Atina Borsası yüzde 5 yükseldi

Yunanistan’da en çok yükselen hisseler arasında Corinth Pipeworks, Attica Bank ve National Bank of Greece oldu

13 Şubat 2015 18:54

Eurostat bugün Avrupa Bölgesi’nin 2014 yılında 2013 yılına göre yüzde 0.9 büyüdüğünü açıkladı. Bu açıklamanın ardından Alman DAX endeksi 11 bin puanı geçerek tarihi zirvesini gördü. Günlerdir kayıplar yaşalan Atina Borsası ise yüzde 5’in üzerinde yükseldi.

Yunanistan’da en çok yükselen hisseler arasında Corinth Pipeworks, Attica Bank ve National Bank of Greece yer aldı. Yunanistan’ın 2014’ün dördüncü çeyreğinde yüzde 1.7 büyümesi ve Başbakan Aleksis Çipras’ın kreditörlerle görüşmeyi kabul etmesi Atina Borsası’nı yükselten faktörler arasında yer aldı.

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