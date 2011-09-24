-Avrupa Bülteni Avrupa'da tanıtıldı BRÜKSEL (A.A) - 24.09.2011 - Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, Avrupa'da Türkçe yayın yapan medya kuruluşlarının temsilcilerine AA'nın 1 Ekim'de yayına girecek Avrupa Bülteni'ni tanıttı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın katılımıyla düzenlenen ''Brüksel Medya Buluşması'' toplantısında konuşan Öztürk, Avrupalı Türk basın mensuplarına ''Anadolu Ajansı'nın sizlere her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. Haberlerimizle, fotoğraflarımızla, görüntümüzle, sosyal medya ürünlerimizle ya da uzmanlık alanlarımızla arzu edeceğiniz bütün desteğe hazırız. Sizler Türkiye'nin öncü kuvvetlerisiniz, Avrupa'daki büyükelçileri, başkonsoloslarısınız. O yüzden bize düşen şey sizlere hizmet etmektir'' diye seslendi. 50 yıl önce Avrupa'ya tahta sandıklarla yola çıkan neslin torunlarını bugün burada Türkçe yayın yapan medya kuruluşlarının temsilcileri olarak görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, AA'nın yeni projelerinden Avrupa Bülteni'ni şu şekilde anlattı: ''Avrupa Bülteni sizin gibi Avrupa'da Türkçe yayın yapan medya kuruluşlarına hitap etmektedir. Yunanistan'dan ve Bosna Hersek'ten İngiltere'ye kadar 17 Avrupa ülkesindeki Türk toplumlarının ve sivil toplum örgütlerinin haberlerini, büyükelçiliklerimizdeki, yabancı misyonlarımızdaki haberlerin hepsini Avrupa içerisinde birbirinden haberdar olmak isteyen Türk toplumuna duyurmayı hedefleyen bir üründür. Yine aynı şekilde burada yaşayan Türk vatandaşlarımızı ilgilendiren, Amerika'daki, Bağdat'taki, Avustralya'daki Yeni Zelanda'daki haberlerin de içine konulacağı ve dünyadaki etkin Türk vatandaşlarımızın neler yaptığını anlatan bir haber bülteni olacaktır. Televizyonlar, gazeteler, radyolar ve internet sitelerine yönelik bir ürün ve içeriktir. 1 Ekim itibariyle test yayınlarına başlıyoruz. Bir süreliğine ücretsiz olarak sizlere sunacağız. Sonra bütçenize uygun, cüzi bir ücret karşılığında bu hizmeti vereceğiz.'' AA Genel Müdürü Kemal Öztürk, ilgi duyanların Avrupa Bülteni hakkında Anadolu Ajansı'nın internet sitesi olan ''aa.com.tr'' üzerinden ve telefon yoluyla gerekli bilgileri alabileceğini aktardı. AA'nın yayına soktuğu Şirket Haberleri Büteni hakkında da bilgi veren Öztürk, Avrupa'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin de buradan faydalanabileceklerini belirtti. Öztürk, AA'nın sosyal medya alanında da yeni atılımlar planladığını ve özel röportaj, haber ve analizlerin yer alacağı özel bülten paketi hazırlığı içinde olduğunu dile getirdi. Öte yandan AA'nın nitelikli gazeteci yetiştirmek için bir akademi kurma hazırlığında olduğunu bildiren Öztürk, ''Anadolu Ajansı bir akademi kuruyor. Burada haberci yetiştireceğiz. Foto muhabiri ve kameraman yetiştireceğiz. En önemlisi de savaş muhabiri yetiştireceğiz. Bunun çalışmalarına başladık, üniversitelerle görüşmeleri sürdürüyoruz. Burada kendi ihtiyacımız olan habercileri ve Ortadoğu'dan, Kafkaslar'dan, Balkanlar'dan bize başvuran habercileri bu akademide yetiştireceğiz'' şeklinde konuştu. Öztürk, Avrupalı Türk basın organlarının da çalışanlarını bu akademiye göndererek eğitim almalarını sağlamalarını istedi. Kemal Öztürk, TRT'nin Arapça yayına başlaması örneğinde olduğu gibi AA'nın da Türkiye'nin sesini tüm Ortadoğu'ya duyuracak bir Arapça bülten hazırlığına başladığını bildirdi. AA'nın ''dünyaya söyleyecek sözü olan Türkiye'nin sesi olmak için'' çabaladığını, milli mücadele döneminde kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten kalan ''Türkiye'nin sesi'' sloganını bugün de büyük bir gurur ve onurla kullandıklarını dile getiren Öztürk, dünyada çok fazla sözleyecek sözü olan Türkiye'nin sesi olmaya daha layık bir ajans olabilmek için azimle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.