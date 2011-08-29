-Avrupa borsaları yükselişte LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A) - 29.08.2011 - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 1,74 artarak 5.634,06 puan ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 1,69 artarak 3.139,69 puan oldu. Tatil nedeniyle kapalı olan Londra Borsasında ise işlem yapılmıyor. Avrupa'da Cuma günü Londra Borsasında FTSE-100 Endeksi yüzde 0,02 (1,18 puan) değer kaybederek 5.129,92 puandan kapanmıştı. Frankfurt Borsasında Dax Endeksi yüzde 0,84 (46,66 puan) düşerek 5.537,48 puana gerilemişti. Paris Borsasında Cac 40 Endeksi ise yüzde 1,01 (31,36 puan) azalarak 3.087,64 puandan günü tamamlamıştı.