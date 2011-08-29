T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişte LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A)

29 Ağustos 2011 14:35

-Avrupa borsaları yükselişte LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A) - 29.08.2011 - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.  Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 1,74 artarak 5.634,06 puan ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 1,69 artarak 3.139,69 puan oldu. Tatil nedeniyle kapalı olan Londra Borsasında ise işlem yapılmıyor. Avrupa'da Cuma günü Londra Borsasında FTSE-100 Endeksi yüzde 0,02 (1,18 puan) değer kaybederek 5.129,92 puandan kapanmıştı. Frankfurt Borsasında Dax Endeksi yüzde 0,84 (46,66 puan) düşerek 5.537,48 puana gerilemişti. Paris Borsasında Cac 40 Endeksi ise yüzde 1,01 (31,36 puan) azalarak 3.087,64 puandan günü tamamlamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24