-Avrupa borsalarında hızlı düşüş LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A) - 05.09.2011 - Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde hızlı düşüşle açıldı. Avrupa borsalarının düşüşle açılmasında ABD'de Ağustos ayında tarım dışı istihdamın değişmemesinin dünyanın en büyük ekonomisinin resesyona gittiği endişeleri etkili oluyor. Açılışta Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 1,43 (75,51 puan) değer kaybederek 5.216,52 puana geriledi. Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 2,32 azalarak 5.409,87 puana ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 2,41 (76,02 puan) azalarak 3.072,51 puana indi. Londra Borsası'nda geçen hafta cuma günü FTSE-100 Endeksi yüzde 2,34 (126,62 puan) değer kaybederek 5.292,03 puana, Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 3,36 (192,30 puan) azalarak 5.538,33 puana ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi de yüzde 3,59 (117,30 puan) azalarak 3.148,53 puana gerilemişti.