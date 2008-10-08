Avrupa borsalarında düşüş eğilimi sürüyor

Küresel finansal kriz bütün dünyayı etkilemeyi sürdürürken, Asya borsalarından sonra işlemlerin devam ettiği Avrupa borsalarında da düşüş eğilimi hâkim bulunuyor.



Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda FTSE 100 Endeksi şu sıralar yüzde 4,42 değer kaybederek 4.401,72 puana indi.



Almanya'da borsanın temel göstergesi DAX Endeksi de yüzde 5,39 azalarak 5.039,31 puana, Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 5,22 değer kaybederek 3.537,35 puana geriledi.



Madrid borsası yüzde 4,24, Brüksel borsası yüzde 7,02, Amsterdam borsası yüzde 6,71 ve Zürih borsası da yüzde 4,19 değer kaybetti.



Bu arada Euro ABD doları karşısında değer kaybetti.



Dün New York Borsası'nda 1,3645 dolardan kapanan Euro, bugün Avrupa'da 1,3550 dolara indi.



