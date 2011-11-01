-Avrupa borsalarında değer kaybı sürüyor ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Avrupa'nın önde gelen borsalarında değer kayıpları devam ediyor. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 2,76 (152,92 puan) değer kaybederek 5.391,30 puana geriledi. Frankfurt Borsası'nda DAX Endeksi yüzde 4,22 azalarak 5.882,47 puan ve Paris Borsası'nda CAC 40 Endeksi yüzde 4,14 azalarak 3.108,62 puan oldu. Avrupa'da ayrıca İtalya'da Milano Borsası yüzde 5,04, İspanya'da Madrid Borsası yüzde 3,95, Belçika'da Brüksel Borsası yüzde 3,42, Hollanda'da Amsterdam Borsası yüzde 3,61, Atina Borsası'nın ana göstergesi Athex Endeksi yüzde 6,24,Portekiz'de Lizbon Borsası yüzde 3,61, oranında değer kaybetti. Elinde yüksek miktarda Yunan tahvilleri bulunan Avrupa bankalarının hisselerinde de önemli oranda düşüş DİKKAT ÇEKİYOR. Fransız bankaları Societe Generale hisseleri yüzde 12,09, Credit Agricole hisseleri yüzde 10,58, BNP Paribas hisseleri ise yüzde 10,05, İtalyan bankaları UniCredit hisseleri yüzde 11,32, Intesa Sanpaolo hisseleri yüzde 10,84, Portekiz bankası BCP hisseleri yüzde 9,68, Yunanistan bankaları Alpha bank hisseleri yüzde 14,4, Eurobank yüzde 16, Banque Nationale de Grece yüzde 13,95 oranında değer kaybetti.