Avrupa borsalarında bugün de düşüş var

Avrupa borsaları, Amerikan yatırım bankası Lehman Brothers'ın iflasını istemesi ve dünyanın en büyük sigortacılık grubu olan Amerikan AIG'in de sıkıntıda olması nedeniyle bugün de

düşmeye devam ediyor.



Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda FTSE 100 Endeksi, şu sıralar yüzde 1,84 değer kaybederek 5.108,60 puana indi.



Almanya'da borsanın temel göstergesi DAX Endeksi de yüzde 1,75 azalarak 5.957,79 puana, Fransa'da CAC 40 Endeksi de yüzde 1,61 düşerek 4,101,85 puana geriledi.



Amerika Merkez Bankası toplanıyor



Bu arada ABD Merkez Bankası (FED) bugün yüzde 2 olan gösterge faizini görüşmek için toplanıyor.



FED'in para politikası organı Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugünkü toplantıda gösterge faiz oranını değiştirme niyetinde olmadığı belirtiliyor.



Ancak FED'in, bugün mali sektör ve piyasalarda başka bir keskin bozulma halinde düşüncesini değiştirebileceği yorumları da yapılıyor.

