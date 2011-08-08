-AVRUPA BORSALARI HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A) - 08.08.2011 - Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde düşüşle açıldı. Açılışta, Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 1,26 (65,95 puan) değer kaybederek 5.181,04 puana geriledi. Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 1 azalarak 6.170,69 puana ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 0,74 azalarak 3.254,36 puana indi. İtalya'da Milano Borsası'nda FTSE MIB Endeksi yüzde 0,09 ve İspanya'da Madrid Borsası'nda IBEX 35 Endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti. Avrupa'da geçen hafta cuma günü Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 2,71 (146,15 puan) değer kaybederek 5.246,99 puandan, Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 2,78 (178,60 puan) azalarak 6.236,16 puandan ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi de yüzde 1,26 (41,79 puan) azalarak 3.278,56 puandan haftayı kapatmıştı.