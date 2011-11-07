-Avrupa borsaları kararsız İMKB perşembeyi bekliyor LONDRA/PARİS (A.A) - 07.11.2011 - Türkiye'de piyasalar bayram tatili dolayısıyla kapalıyken, Avrupa'da bazı borsalar kayıplarını azaltıp bazıları yükselişe geçti ve kararsız seyir bu dakikalara kadar varlığını sürdürdü. Kurban Bayramı dolayısıyla haftanın ilk işlem gününde kapalı olan Türkiye piyasalarında, bayram tatilinin sonuna, 10 Kasım Perşembe gününe kadar işlem yapılmayacak olması nedeniyle piyasa uzmanlarının dikkati yurt dışı piyasalara çevrildi. Avro Bölgesi'nde süregiden borç krizinin çözümüne yönelik somut gelişme beklentisi, Yunanistan'da geçtiğimiz haftaya ve G20 zirvesine damgasını vuran gelişmeler, İtalya'da Başbakan Berlusconi'nin istifa edeceği iddiaları ve Fransız hükümetinin bugün karara bağladığı acı reçete nedeniyle uluslararası piyasalarda sert bir hareket gözlenmemekle birlikte piyasalar güçlü bir yükselişin belirtilerine de uzak. Avrupa'nın en büyük 300 şirketini kapsayan FTSEurofirst 300 Endeksi yüzde 0,31 (3,04 puan) azalarak 976.97, Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 0,46 (25,31 puan) değer kaybederek 5.501,85 puana geriledi. Frankfurt Borsası'nda DAX Endeksi yüzde 0,20 (11,82 puan) artarak 5.977,98 puan ve Paris Borsası'nda CAC 40 Endeksi de yüzde 0,07 (2,08 puan) artarak 3.125,63 puan oldu. Bayram tatilinin ardından 10 Kasım Perşembe günü açılacak Türkiye piyasalarında da Avrupa'dan, uluslararası piyasalardan bağımsız, farklı bir görünüm ortaya çıkması bugün için güçlü bir olasılık olarak görülmüyor.